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綠刪北市二備金 藍反對擬協商

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市議會審查明年預算，其中有「市長小金庫」、「救命錢」之稱的第二預備金，北市編列明年7.4億，但綠議員認為市府今年亂花，用來修公廁、蓋溜滑梯，大砍4千萬；藍議員則「護蔣」表達反對，不排除會送政黨協商。

2020年起，北市編列的二備金都是7.4億，明年仍維持，近日在議會財建委員會審議。據主計處統計二備金動支情形，今年市長簽核共動支4.53億，去年5.96億。民進黨議員張文潔指出，這2年動支都沒有達7.4億，「多編了就容易亂用」。

民進黨議員簡舒培說，這兩年二備金動支比例僅8成，應該減1.4億，剩下6億即可。民進黨議員洪婉臻說，二備金動支應該分輕重緩急，不只修公廁還動支196萬蓋溜滑梯。

主計處指出，蔣市長因核實使用二備金，所以支用率比較低，但二備金是以備不時之需，考量天然或外在因素，動支情形難以估算。

經過討論，綠營議員決議刪4千萬，強調「這不是要給蔣萬安市長難看，而是希望撙節使用」。

藍營反對刪減，但人數在財建委員會居劣勢，國民黨議員汪志冰和林杏兒都保留大會發言權。

汪志冰表示，二備金編7.4億已經很持平，不是很高，二備金是需要才用，還是要給市長有二備金使用彈性。

北市 民進黨 議員

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