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新北議員林金結率獅子會捐救災、救護車輛

中央社／ 新北28日電

新北市消防局今天說，國民黨新北市議員林金結、國際獅子會300B2區，今捐贈小型水箱車、救護車及災情勘查車各1輛，有助汰換老舊且故障率高的救災車輛，提升救護救災能量。

國際獅子會300B2區在板橋第二運動場，舉辦獅友趣味運動大會暨大型社會服務捐贈活動，並捐贈水箱車、救護車與勘查車共3輛，由消防局長陳崇岳代表接受並頒發感謝狀。

發起捐助活動的市議員林金結表示，很瞭解新北市400萬人口需求，搶救生命的消防救護設備不可缺。他擔任獅子會300B2區總監，感謝團隊的出錢出力、慷概解囊、合作無間用心付出。

陳崇岳致詞表示，新北消防勤務與設備需求非常高，感謝林金結與獅子會成員服務鄉梓、仁慈為懷的精神。捐贈的救災、救護車輛搭載最新裝備器材符合救災需求，將分配至土城區及中和區分隊，以提升救災效能。

因相關手續緣故，實體車來不及到場捐贈，水箱車和高頂救護車先以模型車捐贈，實體車將於114年3月完成捐贈使用。

救護車 獅子會

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