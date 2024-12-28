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捷運士林至劍潭站橋下空間更新 行人友善綠意盎然

中央社／ 台北28日電

北市工務局表示，捷運士林站至劍潭站之間的橋下空間，優化步行路線、調整植栽位置、升級照明等，使公共空間更安全怡人、適宜行走，盼這條捷運綠廊成士林地標休閒空間。

北市工務局以新聞稿表示，市府推動「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」，將捷運士林站至劍潭站之間的橋下空間重新營造為串聯都市與自然的友善環境，以「驛x憶x藝」為主題，結合歷史人文、生活記憶與藝文特色，以人本友善的理念，設計流暢的步行動線與舒適的休憩空間。

公園處指出，捷運士林至劍潭站段為淡水線最接近山系的路段，早期是農田，有福德洋圳灌溉，隨著這一帶的經濟發展，匯聚早市、夜市、戲院等多元文化，具有獨特的歷史意義。

而隨著士林站TOD大樓、五號倉庫旅館開發案、陽明戲院都更案以及台北表演藝術中心等重大建設執行，士林地區逐漸煥發全新風貌；市府推動都市開發的同時也重視地方綠色景觀及民眾步行便利性。

公園處說，此次更新改善了士林至劍潭捷運站之間的步行環境，提升景點串聯性與空間使用效益。例如，調整減量機車停車位數量以優化步行路線、拆除封閉圍牆以增加視覺開放性、重新調整植栽位置、全面升級夜間照明系統等。

這次工程以「光廊道」為設計概念，包括延伸北藝中心藝術表演概念的「藝影廣場」、適合小型表演的「姿藝劇場」，並透過水波紋投影的「福德洋憶」跨橋，喚起舊名「福德洋」的水文記憶，展現在地特色與文化內涵。

北市 捷運

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