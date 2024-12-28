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雙北推捷運民生線 新北再提報綜合規劃盼中央支持

中央社／ 新北28日電

新北市府捷運局今天表示，由雙北合作共推的捷運民生線綜合規劃報告，昨天（27日）由新北市府再次提報中央，以加速完成新北汐止區延伸進入台北市區段的最後一塊拼圖。

新北市府捷運工程局今天發布新聞表示，捷運台北市民生線規劃，從捷運汐東線SB10東湖站，一路向西延伸至台北市大稻埕，全長約11.02公里。

捷運局說，民生線共設9座車站（含地下8站、高架1站），並於基隆市八堵規劃機廠；沿途所經都是精華地帶，雙北市政府共同合作完成綜合規劃報告。

捷運局說，綜合規劃報告於今年4月9日第1次提報交通部審議，經交通部現場勘查及函覆審查意見後，昨天（27日）再次提報中央。由新北市府提報，主要是減少介面協商作業時間。

捷運局說，綜合規劃的計畫，經評估民生線具財務及經濟效益，期盼中央能支持，儘早核定才能儘早動工、完工，加速完成新北汐止區延伸進入台北市區段的最後一塊拼圖，並完善跨北北基三市之整合路網。

捷運局說，民生汐止線全線可行性研究報告，於民國100年12月獲行政院核定，後依109年交通部與北北基首長共識，由新北市主動扛起先行推動汐止東湖線重任。

市府說，民生線與汐東捷運（汐止至東湖）、基隆捷運為同一路網，未來能一車到底，往返基隆、台北市南港與大稻埕，提供便捷的捷運路網。

基隆捷運 汐止

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