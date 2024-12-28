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【即時短評】我的最後一哩路，你的盲腸線！捷運啟示錄

聯合報／ 本報記者游明煌
捷運路網過去每個縣市都有自己考量，導致現實很困難，中央要有格局串接，避免「我的最後一哩路，你的盲腸線」。本報資料照片
捷運路網過去每個縣市都有自己考量，導致現實很困難，中央要有格局串接，避免「我的最後一哩路，你的盲腸線」。本報資料照片

汐東線串連台北市大稻埕的「民生線」綜合規畫報告送交交通部審議，理想是未來基隆捷運也蓋好後，新北就可以一路延伸至台北，達成「一車到底」往返基隆、南港與大稻埕路網。 但過去每個縣市都有自己考量，導致現實很困難，中央要有格局串接，避免「我的最後一哩路，你的盲腸線」。

捷運民生汐止線2019年環評時，雙北市長意見相左，因此延宕。時任北市長柯文哲認為民生汐止線從新北到台北，跟現有捷運線都沒有什麼交會點，「等於盲腸沒有用」，不列在優先推動項目。新北市長侯友宜認為，民生汐止線是動脈一定會蓋，汐止到台北市任何一端，尤其到文湖線這個是動脈，主要幹道絕對一定要做。

後來北北基三市與交通部會商，將汐民線分割成汐東線與民生線各自推動，全案才露出曙光。新北藍綠議員昨砲口一致轟柯文哲為罪魁禍首。這顯示，捷運路網必須中央要有格局出來，站在整體面串接，才不會重蹈各自為政。

很多汐止人往北市移動，光汐東線無法解決輸運，得靠民生線搭配串連大稻埕與其他捷運路網，缺哪一塊就都不完美，地方的聲音中央要聽到，加速完善跨三市整合路網。

而目前基隆捷運就都還戰不停，中央、地方還喬不定，基隆捷運第一階段南港到八堵，可望在明年6月招標，基隆「捷運夢」即將成真。但美中不足的是拆成兩段，第二階段八堵到基隆市區怎麼走，「廢鐵換捷」爭議再起。基隆人只能被迫台鐵、捷運二選一？恐也淪為下屆市長選戰的「政治操作」。中央如何與地方溝通，也還有一道大難題。

基隆捷運 汐止

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