2025世壯運百餘國選手 北市47座場館享免費等優惠

照片取自臺北市政府

世界矚目體壇盛事「2025雙北世界壯年運動會」將於114年5月17至30日登場，已有135國、近2.9萬名運動愛好者報名，為迎接來自世界各地的熱血選手盡情遊歷臺北市，享受便捷舒適完善的運動、藝文、娛樂空間，臺北市政府將於114年5月10至6月10日期間，提供2025世壯運參加者場館免費等優惠，包括各地的運動中心、市立動物園、市立美術館、市立天文館、自來水園區憑證免費入場，合共47座體育、博物館、藝文、展覽活動場館祭出優惠，讓世界從運動、文化、歷史地景等看見臺北市的多元魅力。

2025雙北世界壯年運動會執行辦公室表示，世壯運提供全民站上國際賽場、實現夢想的機會，又能與各國體育愛好者共聚、以運動交友，創造前所未見的體育嘉年華盛會，為迎接來自世界各地的選手、嘉賓，臺北市所轄各式場館於114年5月10至6月10日期間，提供一般選手、帕拉選手、隊職員、陪同者、帕拉選手助理員憑官方認證卡，即可享各式入場優惠。

體育場館及運動設施部分，臺北市松山、北投、士林、內湖、信義、大同、中山、萬華、大安、文山等10座運動中心，於114年5月10日至31日憑證可免費使用健身房、游泳池；臺北市政府青年局B1直排輪場則可享場地及設備租借費用半價優惠。

廣受遊客歡迎的臺北市立動物園、臺北市立美術館、台北偶戲館、芝山文化生態綠園、孫運璿科技人文紀念館、李國鼎故居、臺北自來水處自來水園區憑證免費入場；臺北市立天文科學教育館免費進入展示場；台北當代藝術館享一般票5折優惠；士林官邸正館全票8折；臺北表演藝術中心提供租用語音導覽機8折優惠。

臺北市豐富藝文活動，亦歡迎運動好手們在賽事之餘細細品味，因此凡是購買臺北市立國樂團於114年5月10日至6月10日音樂會票券即享7折優惠；臺北流行音樂中心文化館舉辦的「唱 我們的歌 流行音樂故事展」則供世壯運參加者憑證享票價優惠。

適逢臺北建城140週年，遊歷首都諸多充滿文化歷史底蘊的古蹟地景，包含臺北市中山堂管理所、臺灣新文化運動紀念館、台北二二八紀念館、龍山文創基地、寶藏巖國際藝術村、松山文創園區、西門紅樓、臺北市電影主題公園、剝皮寮歷史街區、北投溫泉博物館、北投梅庭、新北投車站、北投中心新村、煥民新村、嘉禾新村、台北之家、蔡瑞月舞蹈研究社、紀州庵文學森林、錢穆故居、永安藝文館、市長官邸藝文沙龍、台北記憶倉庫、撫臺街洋樓，均開放免費參觀，期待藉由世壯運賽事平台，不僅讓世界看見臺北的活力，同時感受這座城市的多元人文情懷與文化魅力。

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