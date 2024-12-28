快訊

死後不得安寧！ 瓊瑤媳忍無可忍發4聲明：比電視劇還狗血

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

腸病毒釀停班課 北市府擬新措施估114年2月上路

中央社／ 台北28日電

腸病毒仍在流行期，北市議員指出，居家臨時托育費導致家長極大負擔，建議市府提供補助及研議放寬停班課標準，市府今天表示，已召開跨局處討論新措施，盼民國114年2月上路。

國民黨台北市議員汪志冰以資料指出，因腸病毒或其他傳染性病毒仍常見，校方停班停課讓家長須負擔居家臨時托育費用，加上臨時向公司請假困難，造成市民沉重壓力。

她說，北市府對腸病毒停課標準為7天內同一班有2名以上學童感染，至少停班7天，但因托育費高昂，提案建議市府提供相關補助。

國民黨北市議員曾獻瑩透過資料指出，市府對托嬰機構停課標準與幼兒園一樣，讓許多家長只能在工作和照顧孩子間疲於奔命，加上若遇停課7天更難照料小朋友，建議市府修改現行腸病毒停班停課標準，減少因學童感染輕症，導致全班須停課狀況。

北市府衛生局回應，過去3年在腸病毒疫情防控措施得宜，孩童減少接觸病毒，但因今年容易感染族群累積，讓腸病毒疫情嚴峻。

衛生局表示，考量今年幾乎感染學童都為輕症，近期已邀集專家、家長代表討論，經討論後將研議對課堂上有重症或高風險病毒型案例，就會停課並要求託育機構加強通報等作為。

市府指出，經衛生局與社會局跟專家學者討論後，初步研議會參考議員提案及建議，修正放寬腸病毒停課標準，內容為若學童因確診腸病毒或通報有重症、及班上有重症感染，才會停課，校方須持續宣導相關防治措施，盼新措施可在114年2月上路。

衛生福利部疾病管制署日前表示，腸病毒疫情呈下降趨勢但仍處流行期，估明年1月中下旬才脫離。近日天氣寒冷，提醒民眾注意孩童是否遵循洗手5步驟，建議以肥皂正確洗手。

停班停課 腸病毒 衛生局

延伸閱讀

北市腸病毒停課標準擬放寬 確診輕症不再全班停課

京華城20%容獎若違法怎解決？ 北市府法務局：可能撤銷原細部計畫

陳其邁喊財劃法對高雄不公 藍議員秀近年統籌加補助款：笑死人

蔣萬安上任2周年 議會通過與巴士底市簽訂第53個姐妹市

相關新聞

蔣萬安「市長小金庫」被刪4千萬 藍綠攻防恐送政黨協商

北市議會審查114年預算，其中有「市長小金庫」「救命錢」之稱的第二預備金，出現藍綠攻防。市府編列明年二備金7.4億，但綠...

新北耶誕環保挖寶趣搶二手好物 市民廣場塞爆

新北市環保局今天在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，今年活動邁入第10周年，活動會場一開始就擠...

明年春節連9天假 家具資收盡早約 基北北桃初四收垃圾

明年春節公部門連同例假、彈性調整合計9天假日，桃園市環保局表示，垃圾清運時間與3個工會取得共識，並透過基北北桃平台協調，...

北市文山區二成為65歲以上長者 警宣導反詐及指紋建檔

文山區超過20%人口為65歲以上長者，台北市文山二警分局主動參與近期轄內17里聯合敬老活動，藉由里長陪同長輩參與活動機會...

北市腸病毒停課標準擬放寬 確診輕症不再全班停課

北市腸病毒疫情持續，「727」停課標準讓家長疲於奔命，常得請假或找臨托顧小孩。北市衛生局經跨局處會議，建議教托育機構放寬...

春節前賣場公安檢查 新北五處六項缺失遭罰42萬

農曆春節即將，新北市工務局稽查轄內大型商場、百貨公司共計64間場所手扶梯、防火避難設施及設備安全。總計5間賣場發現6處缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。