新北耶誕環保挖寶趣搶二手好物 市民廣場塞爆
新北市環保局今天在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，今年活動邁入第10周年，活動會場一開始就擠滿人潮，40個義賣攤位買氣強強滾，義賣所得將全數納入「新北好日子愛心大平台」，幫助需要幫助的人。
新北市長侯友宜今天出席活動表示，今年跳蚤市場主題為「舊愛Magic新歡-十拾有你」，象徵著活動10年的延續，也寓意著讓二手物品的重獲新生，在歡樂耶誕年末的尾聲，募集了超過1萬件二手好物，預估減少約18公噸垃圾量，相當減少1萬4026公斤的CO2排放量。
環保局表示，本次活動共設40個義賣攤位，除了清潔隊外，包含國際扶輪社3490地區扶輪公益網、信義房屋、國都豐田汽車、國賓影城及淡水幸福里等民間單位也加入義賣行列，還有許多企業捐贈二手好物。
今天會場民眾熱情搶購，從衣物、生活用品到小型家電、腳踏車等最熱門。YouTuber喪屍老爸及鷹式一家現場設攤義賣，吸引大批粉絲支持。
環保局指出，現場還安排了一連串的精彩表演，從輔仁大學啦啦隊的開場演出、猴子老師的魔術、到繽紛馬戲團、momo親子台的活力唱跳秀及MR.YES小丑劇團特技表演，帶給民眾滿滿的驚喜與歡笑。晚間還將壓軸登場的「如果兒童劇團」親子舞台劇。
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