明年春節連9天假 家具資收盡早約 基北北桃初四收垃圾

明年春節公部門連同例假、彈性調整合計9天假日，桃園市環保局表示，垃圾清運時間與3個工會取得共識，並透過基北北桃平台協調，仍和龍年春節一樣大年初四（2月1日周六）加班，初五逢周日仍維持清潔隊員例休。

環保局也提醒，每逢春節連假前市民大掃除，有收大型家具的需求的市民請早預約，避開春節連假前一周，以免各區中隊預約時間滿表，過去有不少人因為預約不到想要的時間，要求跟在垃圾車後面的資源回收車隊員收家具，這樣連帶會拖慢收垃圾的時間，造成民眾久等的問題。

桃園市今年初與基北北同步，春節大年初四開始收垃圾，清潔隊員一律報加班，不但解決住家堆放數日的垃圾的衛生問題，面對初四收的垃圾量為平日的2.4倍，224條路線的準點率仍能維持90%以上，比過去初五才收垃圾的效率高出許多。

環保局指出，明年春節除夕為1月28日（周二），27日仍維持正常收垃圾，除夕上午還是會收垃圾，目前仍在規畫，確定後會公布和宣導。