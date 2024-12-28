北市文山區二成為65歲以上長者 警宣導反詐及指紋建檔

文山區超過20%人口為65歲以上長者，台北市文山二警分局主動參與近期轄內17里聯合敬老活動，藉由里長陪同長輩參與活動機會，向長者分享詐騙案例及手法，並鼓勵長者辦理指紋捺印，未來出現長者走失，就可在第一時間確認身分並送長者返家。

根據文山區公所統計，截至2323年，文山區超過20%人口為65歲以上長者，長者常因行動不便較少出門或接觸網路頻率低，在防詐騙資訊取得有所落差。文山二警分局為讓轄內更多長輩能獲取防詐騙資訊、主動參與近期轄內聯合敬老活動，以淺顯易懂的說明，讓長者理解自身可能遭遇的詐騙手法及徵兆。