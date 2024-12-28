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北市文山區二成為65歲以上長者 警宣導反詐及指紋建檔

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市文山二警分局宣導團隊，利用敬老活動空檔，積極向長輩分享防詐騙資訊。記者廖炳棋/翻攝
台北市文山二警分局宣導團隊，利用敬老活動空檔，積極向長輩分享防詐騙資訊。記者廖炳棋/翻攝

文山區超過20%人口為65歲以上長者，台北市文山二警分局主動參與近期轄內17里聯合敬老活動，藉由里長陪同長輩參與活動機會，向長者分享詐騙案例及手法，並鼓勵長者辦理指紋捺印，未來出現長者走失，就可在第一時間確認身分並送長者返家。

根據文山區公所統計，截至2323年，文山區超過20%人口為65歲以上長者，長者常因行動不便較少出門或接觸網路頻率低，在防詐騙資訊取得有所落差。文山二警分局為讓轄內更多長輩能獲取防詐騙資訊、主動參與近期轄內聯合敬老活動，以淺顯易懂的說明，讓長者理解自身可能遭遇的詐騙手法及徵兆。

此外不時有長者走失案件發生，文山二分局及刑事警察大隊鑑識中心，前往景美里社區照護關懷據點，為長者進行指紋捺印建檔。考量長輩走失後出意外風險高，警方辦理自願捺印指紋建檔，遇有長輩走失案件，可透過科技辨識指紋確認身分，迅速幫助長輩找到返家的路；當日警方也進行防詐騙及交通安全宣導，並贈送反光拍拍圈維護長輩夜間行的安全。

警方為長者進行自願指紋捺印建檔服務。記者廖炳棋/翻攝
警方為長者進行自願指紋捺印建檔服務。記者廖炳棋/翻攝

網路 詐騙 長輩

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