北市腸病毒停課標準擬放寬 確診輕症不再全班停課

北市腸病毒疫情持續，「727」停課標準讓家長疲於奔命，常得請假或找臨托顧小孩。北市衛生局經跨局處會議，建議教托育機構放寬條件，有別於7天內2人以上確診，未來要有確診或通報重症者、或有重症風險如A71型病毒感染者，才會停課7天，待社會局與教育局修訂規定後，最快新學期就能適用。

北市腸病毒流行警訊期間，幼兒園、托嬰中心等若7日內同一班級有含2名以上幼兒經醫師確診，發現個案的班級應含假日停課7天。議員汪志冰關切，幼兒園腸病毒疫情一波未平一波又起，平均1至2個月就停課1次，家長面臨家庭照顧假不足、保母到府臨托的費用高且不易找，盼市府研議因疫情導致停課的托育補助，並推動友善職場措施。

衛生局疾病管制科長張惠美坦言，今年腸病毒疫情較往年嚴峻，主要是因新冠疫情過去3年防疫措施，腸病毒、常見的急性傳染病的疫情都大幅減少，孩子沒有腸病毒抗體，因此累積較多易感族群。今年單周病例數比往年多，且往年流行期集中2、3個月，今年幾乎是一整年。

張惠美說，統計全國重症今年迄今8例，包含北市1例，衛生局考量腸病毒99.9%為輕症，權衡防疫與孩子受託權、受教權，12月20日邀集教育局、社會局、勞動局，以及疾管署、小兒科專家等，共同研議停課標準與相關配套措施。

她提及，會中衛生局建議，針對確診或通報重症者、有重症風險如A71型病毒感染者納入停課或停托的條件，其他輕症者則不需要，也請教育局、社會局分別修訂相關規定。同時要求教托育機構落實病例通報，主動通知家長讓他們評估是否送托，生病孩子要在家休息7天等。

社會局回應，原有找臨托需求者是預防性停課的孩子，因應衛生局調整停課標準，這群孩子將不用停課。局長姚淑文說，目前有意願提供臨托服務且手上無托育兒童者僅約20名，較不願照顧腸病毒孩子的主因與其工作流動性有關，憂自身若有病毒會感染到照顧的其他孩子，或生病者的情緒不穩而影響整體照顧品質。

議員曾獻瑩提到，若依鬆綁停課的新標準執行，停課班級會大幅減少。他要求市府明年1月完成相關規範修正，衛生局等單位允諾，盼新學期即可適用。