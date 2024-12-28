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農曆春節假期有9天 防血荒億載扶輪會今辦捐血

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南億載扶輪社等發起捐血活動，呼籲一袋血、一份希望，讓無可取代的生命能延續下去。圖／讀者提供
台南億載扶輪社等發起捐血活動，呼籲一袋血、一份希望，讓無可取代的生命能延續下去。圖／讀者提供

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況，台南億載扶輪社及公益團體攜手傳遞愛心，今在台南轉運站對面中山捐血車發起捐血活動，不少民眾捲起袖子加入這場愛的行動，台南億載扶輪社表示，一袋血、一份希望，讓無可取代的生命能延續下去。

台灣血液基金會指出，114年春節假期可長達9天，年節假期長，出國旅遊者增加，此時天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少。但需要用血的病人卻不能放假，血源的籌備更加重要，捐血中心要貯存足夠的血液庫存量，才能供應此時的醫療需求。  

台灣血液基金會統計，截止今年11月底，較去年同期的供應量減少2.5%，約6萬4千多單位；捐血量較同期減少3.1%，約8萬袋。

雖然病人用血管理於醫療院所的推動漸收成效，但血液仍然是無法取代的醫療資源，在面對少子化及高齡化的雙重挑戰之下，民眾的定期捐血習慣仍然是醫療用血的穩定來源。

出國旅遊 台南 捐血中心

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