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春節前賣場公安檢查 新北五處六項缺失遭罰42萬
農曆春節即將，新北市工務局稽查轄內大型商場、百貨公司共計64間場所手扶梯、防火避難設施及設備安全。總計5間賣場發現6處缺失，開罰共42萬元：其中4處涉及防火門無法閉合缺失、1處未完成公安申報及1處走廊堆置雜物，不合格部分均已在現場張貼單不合格場所告示，限期要求場所改善完成，維護市民消費安全。
工務局長馮兆麟說明，農曆春節期間是大型賣場、百貨公司等公共場所人潮消費高峰，如果賣場貨品、雜物任意堆放，沒有做好動線管理就會嚴重影響公共安全。市府自12月16日起至27日針對大型商場、百貨公司進行稽查。檢查重點包括手扶梯、緊急進口、避難層出入口、避難層以外出入口、安全或特別安全梯、室內走廊、直通樓梯淨寬度等項目。對於規模較小的賣場，工務局也要求場所完成建築物公共安全檢查簽證及申報，檢查不合格的賣場現場會被張貼不合格場所告示單，並可依建築法等相關規定最高裁罰30萬元，再不定期執行複查。
遭開罰的賣場包括土城、三峽、汐止、新店、板橋等地，多因防火門無法自動回歸、走廊堆置雜物等開罰6萬、未依規定公安申報開罰12萬，共計開罰42萬。
工務局呼籲春節期間各大賣場應隨時保持逃生動線暢通及手扶梯運作正常，確實維護消費者安全，讓民眾採買時能更放心、安心。工務局將不定期突擊檢查，針對管理不良的業者，貫徹公權力確保賣場的公共安全。
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