春節前賣場公安檢查 新北五處六項缺失遭罰42萬

農曆春節即將，新北市工務局稽查轄內大型商場、百貨公司共計64間場所手扶梯、防火避難設施及設備安全。總計5間賣場發現6處缺失，開罰共42萬元：其中4處涉及防火門無法閉合缺失、1處未完成公安申報及1處走廊堆置雜物，不合格部分均已在現場張貼單不合格場所告示，限期要求場所改善完成，維護市民消費安全。

工務局長馮兆麟說明，農曆春節期間是大型賣場、百貨公司等公共場所人潮消費高峰，如果賣場貨品、雜物任意堆放，沒有做好動線管理就會嚴重影響公共安全。市府自12月16日起至27日針對大型商場、百貨公司進行稽查。檢查重點包括手扶梯、緊急進口、避難層出入口、避難層以外出入口、安全或特別安全梯、室內走廊、直通樓梯淨寬度等項目。對於規模較小的賣場，工務局也要求場所完成建築物公共安全檢查簽證及申報，檢查不合格的賣場現場會被張貼不合格場所告示單，並可依建築法等相關規定最高裁罰30萬元，再不定期執行複查。

遭開罰的賣場包括土城、三峽、汐止、新店、板橋等地，多因防火門無法自動回歸、走廊堆置雜物等開罰6萬、未依規定公安申報開罰12萬，共計開罰42萬。