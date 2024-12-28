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「民生汐止線北市段」邁前一大步！ 捷運局報交通部復審

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民生汐止線台北市段示意圖。圖／北市捷運局提供
民生汐止線台北市段示意圖。圖／北市捷運局提供

汐止民生線卡關23年，其中汐東線上周完成簽約3月動工。北市捷運局表示，民生汐止線台北市段綜合規畫報告書，北市昨天再提報交通部復審，綜合規畫往前邁進一大步，期望行政院2年內核定計畫。另外，今年9月也已啟動土建基本設計作業。

北市捷運局表示，民生汐止線台北市段綜合規畫報告書，今年4月9日提報中央審查，案經交通部鐵道局6月26日函復審查意見，審查意見涉及汐東、基隆捷運與本計畫整體議題，北市府、新北市政府及基隆市政府召開會議進行研商審查意見回復內容，11月4日完成修正，昨天再提報交通部復審。

北市捷運局指出，民生汐止線台北市段都市計畫變更已於今年9月4日召開公有土地用地協調會，並陸續召開3場都市計畫變更公展前座談會，分別是11月8日松山區場次、11月12日中山大同區場次及11月14日內湖區場次；此外，為加速推動，9月10日已啟動土建基本設計作業。

基隆捷運 汐止

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