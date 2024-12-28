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淡水河口跨年煙火 漁人碼頭將實施交通管制
因應31日淡水河口跨年煙火系列藝文活動人潮，新北市淡水警分局規劃多項交通疏導措施，建議民眾多利用大眾運輸工具、車輛配合管制引導，才能乘興而來、平安順暢歸返。
今年煙火預計從31日晚間8時25分開始施放，時間長達13分14秒，在淡水端的金色水岸河濱公園、海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里端的左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、左岸漫步廣場等地點，都很適合觀賞。
若選擇到淡水，建議搭乘台北捷運至紅樹林站轉乘輕軌、或從淡水站轉乘紅26公車接駁專車前往漁人碼頭主會場，也可以直接從淡水站沿金色水岸步行欣賞河畔景色，約1.8公里可抵海關碼頭、3.6公里可抵漁人碼頭。
自行駕車的民眾建議行駛外環道路，由淡金路接濱海路前往漁人碼頭。但漁人碼頭周邊，31日下午4時至晚間11時有交通管制，包括中正路一段87巷、中正路二段51巷、觀海路之港區內管制範圍，禁止一般車輛與自行車進入。
當活動會場周邊車輛停滿，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路，可臨時停車。
活動結束後，車輛分三階段放行由第2出口處出場，並一律行駛觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路離開。請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。
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