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黃偉哲跨境板橋促銷台南伴手禮 「不好吃找我客訴」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台南市長黃偉哲現場邀請民眾試吃台南伴手禮。記者李定宇／攝影
台南市長黃偉哲現場邀請民眾試吃台南伴手禮。記者李定宇／攝影

台南市長黃偉哲為農曆春節促銷伴手禮，今北上至板橋大遠百辦理「台南400厚禮樹巡迴展」行銷活動，推薦大家一起品嘗台南的在地美味，黃偉哲表示台南的芝麻麵非常有名，「不好吃可以來找我，在我臉書上留言客訴。」

台南市長黃偉哲表示，台南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，不管是新鮮果品、農產加工品或水產，都是非常值得推薦大家來品嘗的美食，板橋大遠百在今日活動中進行台南果品品嘗會，選用台南優質洋香瓜、小番茄以及蜜棗安排品嘗體驗，優質的農產是經得起試吃考驗，透過媒合促進台南農產高端消費以增加農民收益。

台南市農業局代理局長陳仲杰指出，台南農產豐富，其運用廣泛，品質優質也深受眾多消費者喜愛與青睞，此次特展透過邀請在地農會、農

台南市政府農業局代理局長陳仲杰指出，台南農產豐富，其運用廣泛，品質優質也深受眾多消費者喜愛與青睞，此次特展透過邀請在地農會、農家及商家業者現場展售，推廣台南在地優質農產品，也藉由宣傳活動的曝光，拓展銷售市場，與具通路與資源優勢的遠東百貨合作。

他說，臺南優質又具特色的農特產品價格經濟實惠，不管年末訪友還是新年送禮都非常適合，台南冬季多項果品現在正值盛產，各農產品都通過產銷履歷驗證，由產地新鮮直送到北部，歡迎民眾多加選購民眾能透過此次特展提前採購年節禮品。

台南市長黃偉哲現場邀請民眾試吃台南伴手禮。記者李定宇／攝影
台南市長黃偉哲現場邀請民眾試吃台南伴手禮。記者李定宇／攝影

伴手禮 台南 消費者 黃偉哲

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