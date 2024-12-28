蔣萬安「市長小金庫」被刪4千萬 藍綠攻防恐送政黨協商

北市議會審查114年預算，其中有「市長小金庫」「救命錢」之稱的第二預備金，出現藍綠攻防。市府編列明年二備金7.4億，但綠議員認為市府今年亂花，除了用來修理公廁，又被發現蓋溜滑梯，大砍4千萬；藍議員則「護蔣」表達反對，因在委員會人數居弱勢，只好保留大會發言權，改日再戰，不排除送政黨協商。

北市從109年起，編列的二備金都是7.4億，114年仍維持7.4億，送市議會審議。據主計處統計二備金動支情形，今年市長簽核共動支4.53億，去年5.96億。對此，民進黨議員張文潔指出，檢視這2年動支情形，都沒有達7.4億「多編了多就容易亂用」。

民進黨議員簡舒培指出，根據112、113年二備金動支比例僅8成，為了讓二備金使用更貼近實際，不要浪費，應該減1.4億，剩下6億即可；民進黨議員何孟樺也認為是「合理的數字」因為今年使用沒有很恰當，像建城140周年活動，可以提早規畫，為何用二備金？

民進黨議員洪婉臻也說，二備金動支應該有輕重緩急，但動支維修公厠惹議，她還發現動支了196萬去蓋溜滑梯。經過討論，綠營議員認為，二備金編列最高的一次是柯文哲任內12.5億，最少的一次是95年時郝龍斌任內7.26億，因此決議刪4千萬，剩下7億，並強調這不是要給蔣萬安市長難看，而是希望撙節使用。

北市主計處指出，蔣市長因核實使用二備金，所以支用率比較低，但二備金是以備不時之需，從109年迄今，都是編列7.4億，也沒有因為預算規模變大而增加，且考量天然或外在因素，動支情形難以估算。

國民黨議員則表達反對刪減，但人數在財建委員會居劣勢，議員汪志冰和林杏兒都保留大會發言權。汪志冰說，二備金編7.4億已經很持平，不是很高，且二備金是有需要才用「反對黨基本上不反對，也很難交代」這是綠營的態度「多多少少減一些」所以才把尾數4千萬去掉。她認為還是要給市長有二備金使用的彈性跟空間，且往年都是送政黨協商，今年應該也是。