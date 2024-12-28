汐止民生線綜合規畫再送中央 藍綠齊批：若非柯文哲早完工

汐止民生線卡關23年，其中汐東線上周完成簽約3月動工，民生線綜合規畫報告新北市捷運再送交通部審議。民進黨新北市議員張錦豪直言，汐止民生線早就通過環評多年，如果當時動工早就已經完工，拖到現在罪魁禍首就是前台北市長柯文哲；國民黨議員白珮茹也直言路線卡這麼多年「就是柯文哲害的」，民生線是汐止居民前往北市重要路線，以前都審過，拜託中央加速審議。

張錦豪表示，汐東線串聯汐止到東湖，但與文湖線的東湖站有280公尺距離，需透過電動連通道串連，加上文湖線運量相對較少，實質紓解交通效益有限，串連民生線後，連接到大稻埕後，可串接淡水線、新莊線與未來的環狀線等，一定要趕快做，才能真正舒緩汐止往北市人潮。

「柯文哲真的是罪魁禍首」張錦豪說，當初汐止民生線汐止端早就通過環評，為了等北市端第二階段環評等了11年，沒想到通過後，又被柯文哲說是「盲腸線」，還說等他有空再做，當年北市給他執政8年，真的是汐止民生線延宕的罪魁禍首。

張錦豪說，希望汐東線加速開工，民生線加速審議，再加上基隆捷運，雖然施工期間交通影響難以避免，現在先求有再求好，汐止人真的等不了了。

「都是柯文哲害的」國民黨市議員白珮茹則說，當初柯想先推東環段，讓汐止民生線延宕這麼多年，汐止人主要都是往北市移動，汐東線做下去，人也是塞到內湖南港，所以一定要有民生線搭配串連大稻埕與其他捷運路線，才能讓路網更完善，對雙北才是真的有助益。

白珮茹說，希望中央、北市都全力配合，南部高雄、台南捷運路線審得很快，還有前瞻等中央補助，希望中央審議民生線也能加速，畢竟汐東線當初公文往返也是快1年，這一年時間經費增加許多，政府財政負擔更大，此案是北北基重要交通路網與民生需求，汐止民生線相關資料都是舊的，「趕快弄一弄不要再拖了」。