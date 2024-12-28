捷運汐東線簽約後預計明年3月開工 串連北市民生線再報中央

汐東捷運上周完成簽約跨出「汐止民生線」一大步，新北市捷運局今天再將汐東線串聯北市大稻埕的「民生線」綜合規畫報告送交交通部審議。新北捷運局指出，期望中央能盡速核定，加速完成汐止延伸進入台北市區段的最後一塊拼圖，再加上基隆捷運完成後，將可達成「一車到底」往返基隆、南港與大稻埕路網。

汐止民生線在地喊了23年無聲無息，更曾被前台北市長柯文哲稱作「盲腸線」，2019年北北基3市與交通部會商，將汐民線分割成汐東線與民生線各自推動，全案終於露出曙光；其中汐止到東湖的汐東線在本月19簽約，由馬來西亞商金務大工程、東丕營造及神通資訊科技聯合負責施作，預計明年3月開工。

汐止居民最在意汐東線連接北市大稻埕的「民生線」，新北捷運局在今天再送交通部審議。

新北市捷運局長李政安表示，台北市民生線規劃從捷運汐東線SB10東湖站一路向西延伸至台北市大稻埕，全長約11.02公里，共設9座車站(含地下8站、高架1站)，並在基隆八堵規畫機廠，沿途所經都是精華地帶，雙北市政府共同合作完成綜合規劃報告，由新北市府提報以減少介面協商作業時間。

李政安說，該綜合規劃報告今年4月9日第1次提報交通部審議，經交通部辦理現場勘查及函覆審查意見後，在這次再提報中央，計畫經評估具財務及經濟效益，期盼中央能支持，盡早核定，才能盡早動工、完工，並完善跨三市之整合路網。

捷運局長李政安說，民生汐止線全線可行性研究報告在200912月獲行政院核定，後依2020交通部與北北基首長共識，由新北市主動扛起先行推動汐止東湖線重任，基於台北市民生線與汐東捷運、基隆捷運為同一路網，未來3線完工就能「一車到底」往返基隆、南港與大稻埕，提供市民更便捷的北北基捷運路網。

捷運局指出，基隆捷運綜合規畫在今年1月31日通過審核，新北市府已在日前將基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若中央順利通過，最快明年6月上網招標，2033年完工。