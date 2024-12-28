閔惠芬逝世10週年 學生趙劍華、陸橒以樂紀念

紀念二胡名家閔惠芬逝世10週年，台北市立國樂團邀請新加坡華樂團二胡首席趙劍華訪台，首演台灣作曲家陸橒創作「琴‧情」。兩人都是閔惠芬的學生，希望以這部作品紀念師徒緣分。

台灣女婿趙劍華今天接受中央社專訪時表示，他是閔惠芬第一個學生，「老師是很厲害的演奏家，但沒教過學生，她說我是實驗品，讓我自由發揮。」趙劍華回憶，閔惠芬非常要求文化素養，每次上課前得先背3首唐詩才可以上課，「沒背就是被轟回家，那時我才中學很愛玩，常常沒背就被趕出來。」

閔惠芬是中國二胡名家，也是兩岸開放交流以來最早訪台的中國音樂家之一，她的代表作「江河水」淒涼哀傷，被譽為「連休止符也充滿音樂」，就連指揮大師小澤征爾也曾被她這首樂曲所感動，稱讚她「奏出了人間悲切」。2014年因腦溢血病逝，享壽69歲。

趙劍華回憶，當時他中學生年紀，閔惠芬收他做學生，「只因為老師說她之前一次經過路邊，瞥見電視裡幾秒鐘有個戴紅領巾的小孩在拉琴，印象中就是我，師徒緣分真的難得。」1989年起趙劍華擔任上海民族樂團首席，後來新加坡華樂團成立，趙劍華考入樂團擔任二胡首席至今。

這次來台，趙劍華帶來劉文金創作、閔惠芬首演的「長城隨想」二胡協奏曲，「每一個樂句都有老師教導的記憶。」「琴‧情」是特別紀念閔惠芬，由北市國委託陸橒創作，趙劍華首演，「陸橒跟我學二胡，也跟閔老師學二胡，現在則是台灣非常優秀的作曲家，這首樂曲對我們來說都充滿意義。」

趙劍華說這首樂曲非常特別，一開始由他獨奏4分鐘，彷彿掉進回憶的漩渦，樂曲以一種意識流的方式帶出了閔惠芬代表作「江河水」等旋律，「我希望樂迷在聽這首樂曲時，可以閉上眼睛，從我的琴音中去思念自己最愛的人，用我的琴音帶入自己的記憶，就像我思念閔老師一樣。」

趙劍華回憶，閔惠芬非常爽朗，她又非常喜歡講笑話，笑聲不斷，陸橒在音樂中加入了風趣詼諧的擊樂樂段跟二胡演奏，讓「音如其人」，「閔老師得意之作還有『寒鴉戲水』，我總會想起老師說自己就是一隻大母鴉的開心模樣。」樂曲最後以重複多次的主題做收尾，也象徵了閔惠芬的藝術與永恆。

北市國「琴、情」音樂會將於今天舉行，地點在台北市中山堂中正廳。首席指揮張宇安也安排了胡琴四重奏的特殊編制樂曲，由北市國新中生代優秀的胡琴演奏家林承鋒、何佩庭、王薇及莊佩瑾擔綱，演出作曲家何娜的「胡中越影」以及作曲家劉卓夫的「戲花鼓」，讓樂迷享受多樣的胡琴樂音饗宴。