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疫後物流興盛 新北卸貨車格申請量2年增181處

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北國光路卸貨車格明年元旦開始周一到周日都採收費管理。記者葉德正／攝影
新北國光路卸貨車格明年元旦開始周一到周日都採收費管理。記者葉德正／攝影

疫後百業復甦，物流業興盛，新北市近2年卸貨車格申請增設數量暴增181格，明年1月1日板橋國光路段也將增3格收費卸貨車格，供貨車司機可以安心卸貨，免受罰單之擾。新北市交通局表示，過去卸貨車格費率與一般車格相同，導致常被一般車輛久占，新北市2022年透過累進費率制度，卸貨車格周轉率從2.97轉來到7.55轉，民眾有需求可透過公會申請，由交通局會勘研議。

新北市有3萬多處路邊車格，但卸貨車格堪稱是稀缺資源，原先新北卸貨車格與一般車格費率相同，導致不少地區被一般車輛久占，影響周邊店家卸貨需求。

新北市交通局在2022年調整卸貨車格計費方式調整為累進費率收費管理，第1次該次20元，第2次30元，第3次起每次60元，不過為方便業者卸貨，第一次時間從原本20分鐘調高到30分鐘，希望增加車格周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺說，自從費率調整後大大提升了貨車裝卸貨車格的周轉率，由原來2.97轉來到現在7.55轉，附近商家也表示司機反應停車卸貨方便許多。

許芫綺指出，卸貨車格使用率增加，也讓更多商家願意申請，近兩年卸貨車格從2022年的336格成長到517格，新增181格，成長率達53％。

板橋國光路近年成為有不少美食與文青商店進駐，日前業者向交通局申請卸貨車格，更希望周一至周日都採收費管理，避免被其他一般車輛久占，經交通局會勘後，決議將新增3處收費貨車裝卸貨格，收費時間也訂為周一至周日上午7時至晚間８時採累進費率收費，前30分鐘內為20元，31分鐘至60分鐘30元，超過61分鐘每30分鐘加計60元，滿足民眾卸貨需求。

交通局指出，商家有裝卸貨需求，得由相關貨運同業公會提出申請，或聯合同一路段3家以上不同廠家，檢具營利事業登記證或商業登記等相關證明影本，並填寫裝卸貨專用停車位建議書，向交通局提出申請，後續交通局將辦理會勘研議。若商家假日仍有貨車裝卸貨需求，亦可向交通局建議路段上貨車裝卸貨車格假日納入收費管理。

國光路店家受訪指出，雖卸貨車格費率較高，但有地方卸貨最重要，一般車格也能卸貨，但這邊的一般車格根本一位難求，明年收費管理後，盼能讓他們做生意更方便，一起促進地方經濟發展

成長率 新北 物流 經濟發展

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