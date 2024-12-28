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納入不影響台64、國1可行性 五泰輕軌綜規 再度提報交通部

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北報導
五泰輕軌全長11.6公里，行經三重、蘆洲、五股、泰山等人口稠密區。模擬圖／新北捷運局提供
五泰輕軌全長11.6公里，行經三重、蘆洲、五股、泰山等人口稠密區。模擬圖／新北捷運局提供

五股泰山輕軌可行性研究去年經行政院核定，路線全長11.6公里，有3處轉乘站可接環狀線、蘆洲線及預留延伸泰山板橋輕軌。新北捷運局今年4月第一次提報綜規報告給交通部審議，依中央意見修改，納入不影響台64、國1交通下施工的可行性及估列相關費用，昨再度送出修正報告。

新北捷運局長李政安說，五泰輕軌與台64共線1公里，並跨越國1五股交流道，4月第一次提報綜規給交通部審議，鐵道局6月現地勘查，8月召開研商會議。據交通部審查意見，在不影響台64、國1交通下施工的可行性，並參考已發包工程、營建市場行情，估列相關費用。

李政安表示，同步辦理環評及都市計畫變更，針對五股區F06站與F08站出入口用地捷運開發區，預計明年1月17日晚間召開地主座談會，聽取地方意見。

五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，泰山板橋輕軌可行性研究今年10月28日第4次提報交通部審議，未來透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串連新北多條運輸路網。

議員陳明義說，輕軌規畫需保障地主權益，也要考量施工交通衝擊，新五路上不少家具行憂心施工期造成生意損失；議員李宇翔說，當初地方公聽會就提及新五路、五股交流道車流量大，要求捷運局須多評估，但似乎沒被納入，才又被中央要求修正意見，導致綜規核定又往後拖半年，盼新的綜規盡快通過才能招標。

交通部 新北捷運 輕軌

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