花博餐酒館 節慶才能營業至凌晨

花博公園圓山園區餐酒館林立，居民投訴髒亂、噪音、塗鴉及販售違禁品等，致生治安隱憂，議員質疑，市府訂出營業時間到凌晨2時，比原訂晚間10時還長。產發局指出，已規定遇特殊節慶，營業才可至凌晨2時。

議員陳怡君提案，產發局、會展基金會在續約時，簽訂新合約規範，限制包括營業樣態、時間、範圍及周邊環境清潔等事項，增訂管理條款依約督導，加強管理，以維護居民居住安全。

但陳怡君說，議會質詢後，產發局所訂新約，營業時間竟從原本晚間10時，訂為最長可至隔天凌晨2時。

產發局指出，陳怡君提案後，市府會依照辦理，議會財建委員會也做出附帶決議，要求花博美食區營業時間自明年2月7日起，一律調整為上午10時至晚上10時；遇特殊節慶活動，例如萬聖節、跨年等，營業時間最長可至隔天凌晨2時，延長營業時間不超過3天為原則，必須1個月前提申請計畫書，審查同意才能營業。