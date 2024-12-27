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北市11月蔬果農藥抽驗17件不合格 三總、築間、老四川皆上榜

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，包含三軍總醫院營養部、老四川巴蜀麻辣燙、築間等名店皆上榜，已要求抽驗不符規定業者下架不得販售，產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，依法最高可處2億元。

北市衛生局指出，本次抽驗不符規定產品包含「香菜」4件；「菠菜」3件；「油菜」、「青江菜」、「青蔥」各2件；「芥藍」、「茼蒿」、「白蘿蔔」、「甜椒」各1件，，其中除甜椒，其餘皆屬高風險農產品，除了一般蔬果攤外，還有築間、老四川、三軍總醫院營養部、丰明殿等。

衛生局表示，殘留農藥含量不符容許量標準者，違反「食品安全衛生管理法」殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量規定，依法可處責任業者6萬以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，將同步通知台北農產運銷依「進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點」，違規農友停止供應該品名代號10天，違規超過3次廢止供應人供應該不合格果菜品名代號資格。林強調，抽驗產品屬終端管理，只有落實源頭田間監測，加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。

北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今天公布各大市場、商場、餐飲店等生鮮蔬果殘留農藥11月抽驗結果，其中50件蔬果中有17件不符規定，依法要求業者下架。圖／北市衛生局提供
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北市 抽驗 衛生局

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