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研究不影響台64、國1可行性 五泰輕軌綜規今再報交通部

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
五泰輕軌路線全長11.6公里，行經三重、蘆洲、五股、泰山等共36萬人口稠密地區。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌路線全長11.6公里，行經三重、蘆洲、五股、泰山等共36萬人口稠密地區。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供

五股泰山輕軌可行性研究去年經行政院核定，路線全長11.6公里，有3處轉乘站可接環狀線、蘆洲線及預留延伸泰山板橋輕軌。新北捷運局今年4月第1次提報，五泰輕軌綜規報告給交通部審議，照中央意見修改，納入不影響台64、國1交通下施工的可行性及估列相關費用，今再度送出修正報告。

新北捷運局長李政安表示，五泰輕軌與台64線共線1公里，並跨越國1五股交流道，4月第一次提報綜規給交通部審議，鐵道局6月現地勘查，8月召開研商會議。據交通部審查意見，在不影響台64、國1交通下施工的可行性，參考已發包工程與營建市場行情，估列相關費用，昨日綜規修正完成，再次提報交通部審議，盼中央支持新北捷運發展，讓市民享有便捷交通及更高的生活品質。

李政安補充，除五泰輕軌綜規爭取中央支持外，為加快建設腳步，也同步辦理環評及都市計畫變更，環境影響說明已開過公開會議，12月11日提報由環境部審議；都市計畫變更也接續啟動，針對五股區F06站與F08站出入口用地捷運開發區，預計明年1月17日晚間召開地主座談會，聽取地方意見。

捷運局說，五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，路線有3個轉乘站，包含F01站銜接環狀線北環段Y22站、F05站轉乘蘆洲站，預留後續延伸板橋路廊。泰山板橋輕軌可行性研究今年10月28日第4次提報交通部審議，未來透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網。

交通部 新北捷運 輕軌

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