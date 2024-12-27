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新北淡海警消共構大樓動土 自救會籲停工重新選址

中央社／ 新北27日電

新北市淡海新市鎮警消共構大樓今天動土，場外民眾遞交1200人連署陳情書，不滿犧牲公園綠地，要求停工重新選址。市府說，工程有益於維護治安與公安，並降低生態衝擊。

新北市政府在淡海新市鎮增設警察局新市派出所與淡海消防分隊，並與交通警察大隊淡海捷運警察分隊共構新大樓，工程今天在淡水區「公七公園」動土。

市長侯友宜帶領民意代表、局處首長動土，祈求工程順利。他致詞時勉勵警消人員全力維護居民安全，在民生需求與環境生態取得平衡，並如期如質完工。

「公七自然公園自救會」成員，在會場外懸掛白布條，舉標語陳情，訴求「要生態也要警消、閒置用地設警消、生態保育護公七、警消改址救交通」。

自救會未如願與侯友宜溝通，1200人的連署陳情書，由市警局科長代表收下。陳情者認為，共構工程將犧牲公園綠地，訴求立即停工，重新選址以保護山羌與螢火蟲等生態。

自救會代表林彥廷表示，今年2月市府舉辦的說明會誤導民眾，應暫停工程，重新於各社區辦說明會，研擬在其他閒置空地興建大樓，才不會衝擊交通，影響公園環境生態，以維護居民安寧。

警方回應中央社記者詢問表示，選址地點依照內政部都市設計審議委員會意見，在專業意見下調整，盡可能保留公園大部分面積，以不破壞原有環境的原則，也讓警消在最短時間內趕赴現場。

民主進步黨新北市議員鄭宇恩表示，淡海新市鎮人口成長，有必要進駐派出所及消防分隊，也希望能兼顧公園休憩、周邊交通及居民生活品質，以提升淡水地區治安及緊急救災救護量能。

鄭宇恩說，當年新北市府選址，考量購地的財政負擔，重於公園綠地服務，以公園多目標方式推動興建派出所及消防分隊。這想法使照顧地方的公共建設美意大打折扣，盼未來推動任何政策勿再度重蹈覆轍。

自救會 警察

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