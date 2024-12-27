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新北汐止金龍里二手義賣 12/29邀民眾挖寶做愛心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍里愛心滿滿，每一年都會舉辦愛心義賣活動，里長陳美麗熱情邀請民眾12/29日到活動中心挖寶，做愛心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍里愛心滿滿，每一年都會舉辦愛心義賣活動，里長陳美麗熱情邀請民眾12/29日到活動中心挖寶，做愛心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止金龍里愛心滿滿，每一年都會舉辦愛心義賣活動，不少里民將家中用不到的玩具、衣服、家電，甚至還有民眾拿出收藏好幾10支的茶壺來義賣，這次義賣所得將捐給汐止家扶中心，里長陳美麗熱情邀請民眾12/29日到活動中心挖寶，做愛心。

今年又到了歲末年終，二手義賣就要在12/29日舉辦，進到活動中心裡頭，只見活動前募集的物品好多，里民除了在活動當天來現場買東西做愛心，在這之前更是將家中用不到的東西通通捐出來義賣，有玩具、衣服、家電、杯盤等等，連剛買的棉被、咖啡禮盒都捐出來，真的很有愛。

金龍里長陳美麗表示，每年都會舉辦義賣活動，這幾年捐贈對象都是汐止家扶中心、華山，去年新增加金龍國小棒球隊，目標是賣到6萬元，希望能夠達標，因為，善心人士真的很多，有人捐1、20年的茶壺，真的很感動，許多里民都將家裡用不到的東西捐出來，有許多衣服是全新的，家電也全新的，還有人到百貨公司買了咖啡，看到里辦公處在辦義賣，也把剛買的咖啡跟毯子捐出來，真的要謝謝這些愛心人士，義賣在12/29日上10點到下午2點舉行，歡迎大家來買東西挖寶，大家一起做愛心。

這幾天不斷有民眾把東西送到活動中心，其中有里民知道里長辦義賣，利用幾天時間整理，拿出收藏好幾10支的茶壺來義賣，希望一起做愛心，幫助家扶中心的孩子。

愛心 汐止 義賣

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