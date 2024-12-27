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千碗臘八粥結緣 新北汐止江北里民寒冬中好暖心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的江北里長謝祚敏和志工，烹煮14幾鍋的臘八粥，一大早六點報到，志工們做愛心不嫌累，當天分裝成上千碗提供民眾免費享用，暖呼呼。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的江北里長謝祚敏和志工，烹煮14幾鍋的臘八粥，一大早六點報到，志工們做愛心不嫌累，當天分裝成上千碗提供民眾免費享用，暖呼呼。 圖／觀天下有線電視提供

冷氣團報到，不過，汐止區江北里好溫暖，汐止的江北里長謝祚敏和志工，今(27)日一大早就在活動中心忙著準備熱騰騰的臘八粥，要和里民們結緣，志工前一天就開始備料，當天在現場烹煮14幾鍋的臘八粥，一大早六點報到，志工們做愛心不嫌累，當天分裝成上千碗提供民眾免費享用，暖呼呼。

江北里長謝祚敏表示，今天非常感謝志工以及佛光山道友來幫忙，臘八粥活動今年是由里辦公處主辦，經費都是自掏腰包，跟大家結緣，星期二就開始備料了， 今天一早五、六點就來活動中心忙，12月的寒冬，希望給大家感受到溫暖，這次準備了14大鍋，一千多碗和民眾結緣，吃著精心準備的臘八粥，希望讓大家平安過一整年。

新北市議員白珮茹說，感謝佛光山志工以及江北里的志工媽媽，一早就很用心準備臘八粥，溫暖的跟大家分享，在寒冬裡吃一碗臘八粥除了非常的營養，也帶給大家滿滿的福氣，雖然，是一碗粥，但是準備的過程真的是非常的費工，所有的食材都必須要炒過，食材也都是要切丁切末，工非常細，花時間也花更多的愛心，把一碗熱騰騰的粥煮好，跟大家分享。

汐止區長林慶豐指出，謝謝所有的志工，一早就來活動中心為大家準備臘八粥，今天都了140斤的臘八粥和大家分享，感受到善心，祝福大家平安健康。

今年江北里自己舉辦，動員里內志工和佛光山志工準備材料，有米豆、紅蘿蔔、芋頭、蓮子、豆條等等，光是切菜切成丁就花不少時間功夫，而材料炒香、倒米下去拌炒之後，就要整個再倒進大鍋子裡，重量不輕，志工媽媽化身大力士，而汐止區長也下場幫忙抬鍋子，粥煮好了，志工也開始忙著裝碗，除了許多分裝成箱要送給機關團體，現場也有不少民眾來，吃碗平安粥，寒冬中好溫暖。

佛光山 汐止

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