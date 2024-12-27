淡水新市鎮警消共構大樓動土 提升治安消防能量

淡水區在上個月才剛突破20萬人口，光是淡海新市鎮，就有超過三萬多人居住，爭取許久的新市派出所及消防分隊、捷運警察分隊共構大樓今(27)日在淡水公七公園進行開工動土儀式，由市長侯友宜主持，警察局長廖訓誠、消防局長陳崇岳、淡水區長陳炳仲、淡水分局長彭正中、交通警察大隊長林泰裕、各級民意代表及淡水區里長等共同出席。

新北市長侯友宜表示，近年淡海新市鎮，輕軌捷運綠山線，淡江大橋、輕軌藍海線及淡北道路等重大工程陸續完成，未來淡水人口更會超過30萬人，因此在新市鎮還是舊的警民比例配置，經評估淡海新市鎮的治安、交通、為民服務及社區安全有其需求，規劃增設警消單位進駐，以提升居住品質。

這次新建工程，選定在淡水區新市段195-1、195-3等2筆地號之公七公園用地，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規劃1棟地下1層、地上4層樓包括了包括派出所、捷運警察分隊與消防分隊的共構建築物，提供淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊進駐使用，總預算新臺幣3億6,175萬4,000元，興建工程經費。

市長侯友宜也提到，不僅是對社區安全的一大投資，也是市民安全福祉的重要保障，相信新大樓落成，將提供市民一個安全、便捷、健康且安居樂業的居住環境。