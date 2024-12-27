快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

淡水新市鎮警消共構大樓動土 提升治安消防能量

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新市派出所及消防分隊、捷運警察分隊共構大樓在淡水公七公園進行開工動土儀式。 圖／紅樹林有線電視提供
新市派出所及消防分隊、捷運警察分隊共構大樓在淡水公七公園進行開工動土儀式。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區在上個月才剛突破20萬人口，光是淡海新市鎮，就有超過三萬多人居住，爭取許久的新市派出所及消防分隊、捷運警察分隊共構大樓今(27)日在淡水公七公園進行開工動土儀式，由市長侯友宜主持，警察局長廖訓誠、消防局長陳崇岳、淡水區長陳炳仲、淡水分局長彭正中、交通警察大隊長林泰裕、各級民意代表及淡水區里長等共同出席。

新北市長侯友宜表示，近年淡海新市鎮，輕軌捷運綠山線，淡江大橋、輕軌藍海線及淡北道路等重大工程陸續完成，未來淡水人口更會超過30萬人，因此在新市鎮還是舊的警民比例配置，經評估淡海新市鎮的治安、交通、為民服務及社區安全有其需求，規劃增設警消單位進駐，以提升居住品質。

這次新建工程，選定在淡水區新市段195-1、195-3等2筆地號之公七公園用地，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規劃1棟地下1層、地上4層樓包括了包括派出所、捷運警察分隊與消防分隊的共構建築物，提供淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊進駐使用，總預算新臺幣3億6,175萬4,000元，興建工程經費。

市長侯友宜也提到，不僅是對社區安全的一大投資，也是市民安全福祉的重要保障，相信新大樓落成，將提供市民一個安全、便捷、健康且安居樂業的居住環境。

捷運 淡水 警察

延伸閱讀

新北重陽公園停車場啟用 免費停車1個月

新北圖書館淡水分館整修啟用 獨享基地成亮點

影／淡海新市鎮警消共構樓動土 自救會遞交1200人連署書

昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜一句吐心聲：勿枉勿縱

相關新聞

新北春節垃圾清運出爐 瑞芳清潔隊籲大型家具及早預約

距離農曆新年還有一個月的時間，春節垃圾清運時間表也已經出爐，瑞芳清潔隊也呼籲，如有大型家具清運需求的家戶，一定要先向清潔隊來登記，建議提早進行大掃除工作，避免清運大排長龍。

新北雙溪新春祈福寫春聯迎新年 還有義診、義剪很多元

新北市雙溪區公所與新北市崇慧文化教育發展協會今(27)日在新基里南天宮舉行溫馨團聚送春聯，祈福開智慧活動，活動中除了有書法老師寫春聯，周邊還有中醫義診和義剪，燈籠DIY等等，豐富多元的活動，也讓南天宮提早迎來過年的熱鬧氣氛。

汐止里長茶葉蛋有名氣 新北消防119活動訂購大方送

新北市政府消防局為了提升市民的防災意識，明年將擴大慶祝119消防節，活動將在明年的1月11日登場，和往年一樣，現場除了有消防宣導、闖關遊戲之外，時間就快到了，消防局政風室人員也趕緊找里長下訂單，當天準備1500顆有名氣的里長茶葉蛋送給參加的市民。

淡水新市鎮警消共構大樓動土 提升治安消防能量

淡水區在上個月才剛突破20萬人口，光是淡海新市鎮，就有超過三萬多人居住，爭取許久的新市派出所及消防分隊、捷運警察分隊共構大樓今(27)日在淡水公七公園進行開工動土儀式，由市長侯友宜主持，警察局長廖訓誠、消防局長陳崇岳、淡水區長陳炳仲、淡水分局長彭正中、交通警察大隊長林泰裕、各級民意代表及淡水區里長等共同出席。

千碗臘八粥結緣 新北汐止江北里民寒冬中好暖心

冷氣團報到，不過，汐止區江北里好溫暖，汐止的江北里長謝祚敏和志工，今(27)日一大早就在活動中心忙著準備熱騰騰的臘八粥，要和里民們結緣，志工前一天就開始備料，當天在現場烹煮14幾鍋的臘八粥，一大早六點報到，志工們做愛心不嫌累，當天分裝成上千碗提供民眾免費享用，暖呼呼。

新北汐止金龍里二手義賣 12/29邀民眾挖寶做愛心

汐止金龍里愛心滿滿，每一年都會舉辦愛心義賣活動，不少里民將家中用不到的玩具、衣服、家電，甚至還有民眾拿出收藏好幾10支的茶壺來義賣，這次義賣所得將捐給汐止家扶中心，里長陳美麗熱情邀請民眾12/29日到活動中心挖寶，做愛心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。