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汐止里長茶葉蛋有名氣 新北消防119活動訂購大方送

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府消防局慶祝119消防節，準備1500顆有名氣的汐止長青里長茶葉蛋送給參加的市民。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府消防局慶祝119消防節，準備1500顆有名氣的汐止長青里長茶葉蛋送給參加的市民。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府消防局為了提升市民的防災意識，明年將擴大慶祝119消防節，活動將在明年的1月11日登場，和往年一樣，現場除了有消防宣導、闖關遊戲之外，時間就快到了，消防局政風室人員也趕緊找里長下訂單，當天準備1500顆有名氣的里長茶葉蛋送給參加的市民。

長青里長茶葉蛋好吃出名，歲末年終訂單不少，所以，這陣子里長陳建興忙著煮蛋，只見大鍋子裡拿起來，滿滿滷好的茶葉蛋，長青里長茶葉蛋闖出名氣，每年消防節活動都很搶手，攤位都大排長龍，所以，對於接下來元月11日在板橋遠東香榭大道，舉辦的119消防節活動，市府消防局早早來下訂單。

新北市消防局長陳崇岳表示，長青里長陳建興也是義消分隊長，長期以來也支援119活動，明年119消防節活動訂於1/11日，在消防局旁邊的香榭大道，歡迎大家來參與體驗，另外，政風室長期以來在宣導攤位的特色，在活動攤位上都是最多人排隊，除了配合消防119防災宣導，也有政風相關宣導，非常用心跟里長做結合，因此，每一年都會撥空到長青里長辦公處，感謝里長。

新北市消防局政風室主任林三龍指出， 為響應119消防節誌慶活動，消防局政風室連續十多年為119消防節活動「添蛋香」，本次也不例外，邀請被網友稱譽為臺灣三大茶葉蛋之一的「里長ㄟ茶葉蛋」，由研發人新北市汐止區長青里陳建興里長於現場烹煮，準備1500顆茶葉蛋，做為活動宣導攤位的獎品。

長青里長陳建興說，消防局的119活動將在明年1/11舉辦，配合政風室接下來就要忙著準備烹煮茶葉蛋， 里長茶葉蛋和其他不同的是，主要是用有機金盞花草本飼養的有機蛋，在滷製上有用一些在山上草藥及特製滷包。

林三龍提到，預訂於114年1月11日上午9時到12時30分在板橋遠東香榭大道，熱鬧舉辦「新北平安 幸福向前」新北消防節活動，活動內容包括展示消防特種車輛、設置互動攤位、搜救犬表演等，並邀請民眾參與闖關遊戲學習防災知識。當天政風室除了設置廉政宣導攤位之外，加強民眾對消防安全及反貪腐法治觀念的理解，當日將準備1500顆由里長精心製作的茶葉蛋「廉」手贈送。

汐止 茶葉蛋

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