新北雙溪新春祈福寫春聯迎新年 還有義診、義剪很多元

新北市雙溪區公所與新北市崇慧文化教育發展協會今(27)日在新基里南天宮舉行溫馨團聚送春聯，祈福開智慧活動，活動中除了有書法老師寫春聯，周邊還有中醫義診和義剪，燈籠DIY等等，豐富多元的活動，也讓南天宮提早迎來過年的熱鬧氣氛。

雙溪區區長林銚傑說，感謝各位書法老師從遠道而來，為鄉親提供免費春聯書寫的服務，讓民眾可以挑選自己喜歡的吉祥話，拿回家討個吉利；還有義剪團隊來幫長者改頭換面迎接新年，現場很熱鬧。

新北市崇慧文化教育發展協會創會理事長紀慶豐，今天協會結合幾位書法大師到場為鄉親手寫春聯，還有中醫義診團隊，及表演團體，來到雙溪區為鄉親帶來新年祝福及濃濃的過節氣氛，希望讓民眾都開開心心度過新年。

新基里里長蘇虹如說，今天的祈福寫春聯活動，搭配義診，義剪，適逢新基大飯店共餐，特地加菜讓長者吃得津津有味，就像吃年夜飯一樣，大家團圓在一起。