新北春節垃圾清運出爐 瑞芳清潔隊籲大型家具及早預約

距離農曆新年還有一個月的時間，春節垃圾清運時間表也已經出爐，瑞芳清潔隊也呼籲，如有大型家具清運需求的家戶，一定要先向清潔隊來登記，建議提早進行大掃除工作，避免清運大排長龍。

農曆過年就快要到了，家家戶戶也會進行居家環境大掃除，許多大型家具需要汰換的也在這時候清理出來，里長和瑞芳區清潔隊也紛紛呼籲早預約早安排，讓家戶安心過好年。

另外，春節期間的垃圾清運時間也出爐，小年夜正常收運，1月28日除夕當天上午加收運一趟，以聽到垃圾車音樂為主，晚間則是停止收運垃圾。

瑞芳區清潔隊隊長吳河勇說，按照往年大年初一到初三垃圾車停止巡迴收運，但會採定點收運，請民眾多加利用，也呼籲民眾大型家具清運一定要事先登記，1月18日前登記將於年前清運，之後就得等到過年後才能安排清運，請民眾要把握時間。