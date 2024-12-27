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北市萬華A1事故升 機車堤外便道自撞居多

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影

台北市交通局今天舉行道安會報，會中分析12行政區A1死亡交通事故中，以萬華區與去年同期增加11人、達16人居冠，萬華警分局指出，機車事故以自撞橋墩、分隔島等居多，交通局建議增加照明設備。台北市長蔣萬安裁示，相關資料提供區公所評估，降低事故發生。

北市警察局萬華分局表示，萬華區A1事故從民國111年9人，112年的5人，今年113年的16人，增幅最多。以死亡車種分析，機車9件最多，另外行人3件、汽車及慢車各2件。

萬華分局分析，機車則是多以自撞8件最多，分別為自撞分隔島、橋墩、路邊停車。肇事路段則是在堤外便道。至於行人部分，以外地人12人為主、本地人4人。

交通局也指出，萬華區在A1、A2事故高的原因，主要是人口密度高又是雙北重要門戶，因此行人與機車的死傷占大宗，針對路口未停讓行人熱點又以西門町及龍山寺周邊；機車事故地點同樣是堤外便道。

交通局進一步分析，行人、機車死傷事故，在號誌化路口依舊最多。至於事故增加原因，行人部分是與人流增加、車輛轉安未停讓行人、行人違規居多。車輛部分，車輛左轉碰撞為最大宗。

為此，交通局針對機車肇事，在工程面上於聯外道路橋墩增加可視性，加強下雨天或夜間時的照明，也持續提升無號誌路口安全性，並於雙北聯通的環河南路加強宣導。行人部分，加強高齡族群宣導，以及行人易肇事路段加強執法。

蔣萬安會中裁示，相關的照明等措施要趕緊施作，另外也要針對萬華區全面通盤檢討，並非只有A1事故分析，再者，目前相關分析數據、原因要提供給區公所評估如何改善，以降低交通事故發生。

交通事故 行人

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