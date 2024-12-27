議員批春聯「蛇馬龍鶴」藏統戰 北市以邏輯回應

台北市議員陳怡君批北市蛇年春聯「蛇馬龍鶴」偷渡中國球員「馬龍」名字、文化統戰。北市府回應指出，按此邏輯「車水馬龍」成語該廢除，知名香水、藝人等也該改名。

台北市長蔣萬安今天出席114年春聯發布會，並公布蛇年春聯以「蛇馬龍鶴」為題，諧音台語「什麼都好」，象徵新的一年充滿好事。

民進黨北市議員陳怡君在媒體群組以新聞稿批評，「蛇馬龍鶴」既捧「馬」，又偷渡中國球員「馬龍」名字，簡直把馬屁文化拍到極致，怒批好好的一張春聯竟藏著「文化統戰」的味道。

對此，台北市政府副發言人郭音蘭指出，依照議員陳怡君的邏輯，請即刻要求教育部國語辭典廢除「車水馬龍」詞目；也請議員務必要求自身及友人不能使用知名香水Jo Malone。

郭音蘭表示，建議議員也可以呼籲美國知名藝人Post Malone（波茲．馬龍）及NBA（美國職籃）退休籃球名將Karl Malone（卡爾．馬龍）立刻到美國民政機關辦理改名手續。