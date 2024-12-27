線民費被終結？北市議員柳采葳砍「大陸來台人士訪查工作費」

北市警局從民國82年起編列每年20萬「大陸來台人士訪查工作費」，以發掘涉嫌不法之在台陸人、陸生及陸媒等，也私下被封為「線民費」。台北市議員柳采葳認為，近年民進黨政府對陸態度強硬，來台陸人少，這筆預算已經「不合時宜」審預算時經藍綠議員達成共識，不再編列，終結這筆已有30歷史的的預算科目。

北市警局「大陸來台人士訪查工作費」是為避免大陸人士來臺從事與目的不符之活動或違法情形，各單位運用家戶訪查或建立諮詢人員，以發掘涉嫌不法可疑之大陸地區來台定居、居停留或來台參訪專業人士，含短期來台求學陸生及駐台陸媒，依查獲違法件數或注蒐情資績效，核發工作人員與諮詢人員餐敘或其他必要費用。

訪查業務以警局及各分局保防人員68人為主，另各單位布置民間諮詢人員31人。柳采葳指出，這筆工作費年度編列經費民國82年20萬、民國83年至84年40萬、民國85年至113年20萬。馬前總統時期兩岸交流密切，執政8年平均每年約217萬人來台，民進黨政府執政後來，台陸人大幅下降，近2年平均僅3萬9695人，經費卻30年來未調整，不符合比例原則。

柳采葳指出，大陸來台人士違法件數113年迄今查獲289件、112年239件、111年209件、110年168件。違法案類前三名依序為詐欺161件、竊盜罪116件及傷害罪110件。違反「兩岸人民關係條例」僅6件，其中偷渡2件、逾期居留4件。

她說，以113年20萬經費、查獲289件來計算，平均每查緝一件僅花692元。更何況詐欺、竊盜等案件，用警政系統比對後即可查出犯罪紀錄，根本不需特別編列預算查緝。

柳采葳也質疑，發放對象未明訂分配比例，例如110年至113年，大安分局查緝違法106件，獲12萬3200元經費；萬華分局查緝違法278件，卻僅獲11萬4900元經費，各分局分配經費與查獲違法件數不成比例。此外，據了解桃園市、高雄市皆沒編該筆預算。