已逾33年 承德敦煌人行天橋即將拆除

位於臺北市大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，於民國80年興建，迄今已逾33年，在早年道路交通以車行為主，行人通行為次的模式規劃下，於本路口設置立體穿越道路設施，對於高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民使用極其不便，惟配合近年臺北市人本交通政策的推動，市府工務局新建工程處評估其存廢需求後，確定拆除承德敦煌人行天橋。

新工處工務科科長蕭志龍表示，承德敦煌人行天橋經評估相關路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，天橋之使用率降低，鮮少市民使用天橋通行，且拆除前對市容之天際線景觀造成視線阻礙，樓梯墩柱占據大部分人行道空間，致行人及輪椅族通行動線不良需行走於馬路上，常造成人、車爭道情形，危及用路人安全，拆除後將提供市民人本友善空間及無障礙通行環境，並有效提升當地市容景觀恢復美麗天際線。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪表示，承德敦煌天橋現有2跨橋體，分別位於路口之西側（敦煌路）及南側（承德路），目前訂於113年12月下旬開始進行拆除作業。其中113年12月27日及113年1月3日，共2日進行天橋大樑、墩柱拆除作業，屆時將管制承德路3段(庫倫街至承德橋)南往北向道路及敦煌路(承德路3段至玉門街)雙向道路。

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