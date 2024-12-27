新北重陽公園停車場啟用 免費停車1個月

新北市三重區重陽公園地下停車場26日正式啟用，停車場採用全智慧服務系統，將有效紓解民眾的停車需求，新北市長侯友宜出席啟用典禮時表示，重陽公園地下停車場試營運，開放免費停車1個月，歡迎民眾前來使用。

侯友宜市長表示，目前新北市全智慧化停車場達285處，其中32處位於三重區，重陽公園地下停車場因應未來趨勢設置6座電動汽車充電樁，並配備防災專用滅火毯、熱顯像儀、智能自動通報系統及低壓細水霧消防設備等四重防災設備，以最高規格強化停車場消防安全，請市民安心。

交通局表示，重陽公園地下停車場工程總經費約4.6億元，共計有257格汽車位，並導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等全智慧停車服務系統，場內也提供超過10種多元電子票證及電子支付系統，提升車輛進出場效率。

聚傳媒