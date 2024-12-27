新北重陽公園停車場啟用 免費停車1個月
新北市三重區重陽公園地下停車場26日正式啟用，停車場採用全智慧服務系統，將有效紓解民眾的停車需求，新北市長侯友宜出席啟用典禮時表示，重陽公園地下停車場試營運，開放免費停車1個月，歡迎民眾前來使用。
侯友宜市長表示，目前新北市全智慧化停車場達285處，其中32處位於三重區，重陽公園地下停車場因應未來趨勢設置6座電動汽車充電樁，並配備防災專用滅火毯、熱顯像儀、智能自動通報系統及低壓細水霧消防設備等四重防災設備，以最高規格強化停車場消防安全，請市民安心。
交通局表示，重陽公園地下停車場工程總經費約4.6億元，共計有257格汽車位，並導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等全智慧停車服務系統，場內也提供超過10種多元電子票證及電子支付系統，提升車輛進出場效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言