捷運國父紀念館站、臺北小巨蛋站新增置物櫃12/26開放使用

為因應臺北大巨蛋及臺北小巨蛋活動期間民眾寄物需求，臺北捷運公司於捷運國父紀念館站及臺北小巨蛋站新增置物櫃，自即日起開放使用。國父紀念館站置物櫃原設32格，新增20格，總計提供52格置物空間；臺北小巨蛋站則由原本的10格增設16格，提升至26格。大格位適合存放29吋行李箱，小格位則可存放20吋行李箱，滿足不同尺寸行李寄放需求。

臺北捷運公司表示，置物櫃開放時間與車站營運時間相同，非營運時間則不提供存、取物服務，請多加留意；為了旅客物品及營運安全，置物櫃周邊均裝置監視器錄影並加強巡邏。置物櫃收費以每小時計算，大格位每小時收費20元，小格位每小時收費10元，不滿1小時以1小時計。

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