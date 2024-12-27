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閃耀新北1314跨河煙火 31日晚盛大登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝
迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝

迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，長達13分14秒璀璨煙火秀，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制，新北警方呼籲民眾配合現場警察及工作人員引導，勿違規並留意腳步、勿推擠、防踩踏，以維自身與他人安全。

全台最盛大的跨年煙火盛宴，「2025閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間8時25分在淡水及八里水岸間施放，帶來長達13分14秒，多達3萬發的璀璨煙火秀，淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園也舉辦一系列精彩活動，包括雙舞台跨年晚會、藝文表演、美食文創市集。

新北市交通大隊表示，跨河煙火及跨年人潮眾多，考量人潮安全，緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制，管制時間自12月31日下午4時至晚上11時，淡水端交通管制路段為中正路一段87巷、中正路二段51巷、觀海路港區內管制範圍禁止一般車輛與自行車進入，僅公車、救護車及公務車除外。

八里端交通管制區域為中華路、龍米路、中山路、挖子尾街、商港路、觀海大道，新北市警局分別在淡水漁人碼頭及八里左岸設置前進指揮中心，全程監控人、車潮狀況，並在各聯外道路及淡水各捷運站加派警力及義交投入疏導與管制工作，由於大範圍交通管制及停車場管制，周邊停車空間不足，道路車流也增加，呼籲前往參加活動的市民朋友務必「搭捷運、不開車」，既可避免塞車，也能避免找不到停車位。

活動散場時為避免動線交織，淡水漁人碼頭出口規畫「輕軌排隊、公車排隊及步行離場」3條分流疏散動線，同時新北捷運為疏運搭車旅客，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將於12月31日跨年夜通宵營運42小時不打烊，針對淡捷藍海線31日晚間人潮高峰時段，由原先3輛列車運行加密至11輛列車運行，班距縮短為6分鐘，加強疏運旅客，呼籲搭乘淡捷藍海線民眾配合現場警察及工作人員引導，請勿違規跨越軌道，留意腳步、勿推擠、防踩踏，以維自身與他人安全。

迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝
迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝
迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝
迎接2025年元旦，閃耀新北1314跨河煙火，31日晚上8時25分在淡水及八里水岸間盛大登場，考量人潮安全，當天緊臨淡水漁人碼頭及八里左岸等多處道路實施交通管制。記者王長鼎／翻攝

淡水 漁人碼頭

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