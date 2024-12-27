新北公告全台最大捷運開發案 徵投資人上看750億

新北市捷運局今天表示，全台規模最大捷運開發案－新北環狀線十四張站暨南機廠「M.Ark新北捷鑽」公告徵求投資人，將興建總樓地板面積達25萬坪大樓，估吸引750億元投資金額。

新北市政府捷運工程局長李政安指出，捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」與捷運十四張站出入口連通，具出站即到家、到站即辦公便利性，另將規劃至少30%商業樓地板面積，共約7.5萬坪商業空間提供大型購物商場、企業總部等進駐，同步提升捷運旅運量，帶動新店地區發展。

李政安表示，「M.Ark新北捷鑽」與十四張站出入口共構，有環狀線、安坑輕軌雙捷運優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。

他說，此案緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，以及將開發的十四張B單元區段徵收案；為打造「M.Ark新北捷鑽」新地標門戶，規定投資人應設置連通西側河濱公園的人行及自行車道，與預留銜接北側水資源中心地景大平台，提供更優質都會休憩場所。

新北市捷運局補充指出，新北環狀線共有10處場站開發，預估可引入投資金額約新台幣940億元，創造2.2萬個就業機會；安坑輕軌也有2處開發案推動中，希望透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來效益。