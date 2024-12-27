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新北圖書館淡水分館整修啟用 獨享基地成亮點

中央社／ 新北27日電

新北市立圖書館淡水分館去年10月中閉館整修，今天重新開館，河景閱讀區及個人獨享祕密閱讀基地成為亮點。新北市長侯友宜說，投入約新台幣3300萬元整修，希望新北市處處充滿閱讀好地方。

新北市立圖書館表示，淡水分館翻新改造融入河景視野，室內靠窗閱讀區不管是3樓、4樓還是5樓，淡水河景皆可映入眼簾；戶外露台可欣賞無敵河景及夕陽，書架旁角落空間有個人祕密閱讀基地，讓不希望被打擾的讀者能享受專屬閱讀時光。

兒童閱覽室以Tiffany藍搭配白色家具，讓人彷彿置身在清涼海水裡閱讀，另外，運用高低錯落書架，排列出如迷宮般有趣動線，希望吸引每一個走進圖書館的孩子，親子共讀區能讓孩子或坐或趴享受繪本世界。

侯友宜致詞時說，淡水分館已有37年歷史，整修後將淡水河岸美景變成圖書館閱讀區一部分，吹海風看夕陽、美麗河景，享受淡水歷史人文薈萃；新北市在他任內有7座新建圖書分館、47間改造圖書分館及閱覽室，希望民眾可以享受閱讀樂趣。

侯友宜表示，淡水交通建設發展，包含淡江大橋、淡北道路及淡水藍海輕軌二期一定會實現，且新市鎮陸續有新建設，認為淡水未來人口有機會突破30萬，並笑說「淡水人不要輕易搬出去，不然就搬不回來了」。

侯友宜會後接受媒體聯訪，被問及前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案，地院裁定以新台幣3000萬元交保，侯友宜說，司法獨立審判毋枉毋縱，不要受到政治干預，他尊重司法判定。

侯友宜 淡水河

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