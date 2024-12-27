影／淡海新市鎮警消共構樓動土 自救會遞交1200人連署書

新北市政府上午舉行淡水警分局新市派出所、交通警察大隊淡海捷運分隊、消防局淡海分隊共構樓動土典禮，「公七自然公園自救會」在場外拉布條、舉標語陳情。市長侯友宜致詞期許民生需求與環境生態取得平衡、如期如質完工。

共構樓選址在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七自然公園一隅興建，引起部分居民強烈反對，認為會影響交通、破壞環境生態，組成自救會多次陳情抗議、協商難以取得共識，工程則歷經7次流標才發包出去。

該工程預計興建地上4層、地下1層建築，經費約3億6175萬元。上午自救會在動土典禮場外陳情，遞交1200人連署書由新北市警察局派員代表收下。

市長侯友宜致詞時說，隨著淡海新市鎮的開發，以及淡北道路、淡海輕軌、淡江大橋等重大交通建設興建，相信未來會迎來更多人口，預估至少有10萬人，因此很多公共建設要及早做好規劃。