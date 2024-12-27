花博圓山公園餐館亂象 北市訂新約：節慶才可營業至凌晨2時

花博圓山公園園區餐酒館林立，議員陳怡君指出，居民投訴環境髒亂、噪音、塗鴉，以及疑有外籍人士販售違禁品等，致生治安隱憂，但質詢後市府反而訂出營業時間到凌晨2時的合約規定，比原本晚間10時還長，要求重訂合約規範。對此，北市府產發局指出，已規定遇萬聖節、跨年等特殊節慶，營業時間才最長可至隔天凌晨2時。

針對花博公園部分進駐業者影響安寧等問題，陳怡君提案要求市府改進，請產發局、會展基金會在續約時，簽訂新合約規範，限制包括營業樣態、時間、範圍及周邊環境清潔等事項，增訂管理條款依約督導，加強管理，以維護居民居住安全。但她發現，議會質詢後，產發局所訂新約，營業時間竟然從原本的晚間10點，訂為最長可至隔天凌晨2時。

北市產發局表示，花博公園的飲食美食區營業時間等爭議，財團法人台北市會展產業發展基金會將依議會委員會附帶決議，除維持原本訂定管制措施，遇特殊節慶時，會要營運廠商依規定檢送活動計畫書申請夜間營業，並依核定結果執行。

產發局指出，陳怡君提案後，北市府會依照辦理，議會財建委員會也做出附帶決議，要求花博美食區營業時間自明年2月7日起，一律調整為上午10時至晚上10時；遇特殊節慶活動，例如如萬聖節、跨年等，營業時間最長可至隔天凌晨2時，延長營業時間不超過3天為原則，必須1個月前提申請計畫書，審查同意才能營業。

產發局指出，會展中心會依議會附帶決議執行，並持續要求廠商在營業時間、噪音管制、安管防制、環境清潔須依照原訂定管制措施，且在改善期後將要求平日晚上10時停止營業後進行全區打掃。

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