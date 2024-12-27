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夕照最佳打卡點 新北市圖淡水分館耗資3千萬整修今啟用
新北市立圖書館淡水分館已有37年歷史，過去為海砂屋鋼筋裸露，2023年10月起閉館整修、結構補強，今啟用。新北市長侯友宜今出席致詞說，為淡水分館投入3300萬整修，且他任內6年已興建7座圖書分館、改造47間是改造圖書分館及閱覽室，今啟用後不僅有舒適閱讀環境，還能看夕陽海景。
侯友宜說，淡水分館是全台灣面對淡水夕陽及河岸景觀最美景點，吹著海風看著夕陽、美麗的河景，享受淡水的歷史人文薈萃，而新北市在自己任內有7座新建圖書分館、47間改造圖書分館及閱覽室，希望新北市處處充滿著閱讀好地方。
他致詞時說，淡水交通建設發展，包含淡江大橋、淡北道路及淡水藍海輕軌二期，一定會讓他們實現，且新市鎮陸續有新建設，像是今天動土的警消廳舍，認為淡水未來人口有機會突破30萬。
新北市立圖書館表示，淡水分館翻新改造融入河景視野，室內的靠窗閱讀區不管是3樓、4樓還是5樓，淡水河景皆可映入眼簾；戶外露台則可以欣賞無敵河景及夕陽，書架旁的角落空間還有個人秘密閱讀基地，讓不希望被打擾的讀者，可以享受專屬的閱讀時光。
此外，兒童閱覽室以Tiffany藍搭配白色家具，讓人彷彿置身在清涼的海水裡閱讀，還運用高低錯落的書架，排列出如迷宮般的有趣動線，盼吸引每一個走進圖書館的孩子，親子共讀區可以讓孩子或坐或趴，享受繪本裡的世界。
議員陳偉杰說，淡水分館全新改造，不僅有美景觀賞點，也讓市民有地方閱讀，盼大家多多利用；議員鄭宇恩表示，淡水圖書館重新整修明亮整潔、兒童閱覽區採實體分隔，打造更好親子共讀環境。明年竹圍分館兒童圖書館也有望展開整修，但淡海新市鎮圖書館仍待市府規劃，盼市府積極推動，促進北海岸地區閱讀風氣。
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