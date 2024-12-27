快訊

3千萬交保！柯文哲微笑揮手走出北院 押114天終於回家了

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

新北浮洲都更審議 議員黃淑君盼重視地方需求

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
浮洲地區公辦都更基地選在台鐵浮洲站周邊。本報資料照片
浮洲地區公辦都更基地選在台鐵浮洲站周邊。本報資料照片

板橋浮洲地區都市計劃現正內政部審議中，新北市議員黃淑君表示市府對外表示有機會明年中通過內政部小組會議，但除區段徵收區外，板橋浮洲地區尚有多處再發展區急需更新，黃淑君呼籲市府應重視地方都更需求積極公辦都更。城鄉局表示實施範圍可討論調整。

浮洲再發展區的屋齡大多近50年，尤其在今年0403大地震後，地方強烈表達更新需求，新北市城鄉局在浮洲劃設兩處策略更新單元位於浮洲火車站周遭，明日新北市都更處將在地方開辦「浮洲火車站南側街廓8公辦都更案全區說明會」。

黃淑君表示，不少策略更新單元外的住戶認為都在浮洲再發展區，卻被新北市府漠視需求，希望新北市政府也能重視浮洲地區的都更需求，協力開辦公辦都更。策略更新地區放寬容積獎勵限制，希望新北市城鄉局能積極檢討策略更新單元的劃設，畢竟更新條件不一樣，也將影響地方更新參與意願。

都更處對此表示，浮洲地區公辦都更目前已大眾運輸導向型發展進行都更，由於政府量能有限，都更處盼公辦都更成效出爐後，能提高地方民眾進行都更、帶動民辦都更意願，都更可以或毒容積獎勵提高民眾參與意願，實施的範圍也可以依政策方向進行調整。

浮洲地區公辦都更目前已大眾運輸導向型發展進行都更。圖／黃淑君提供
浮洲地區公辦都更目前已大眾運輸導向型發展進行都更。圖／黃淑君提供

公辦都更 火車站

延伸閱讀

獨／新北師鐸獎校長飆罵「還沒罵夠你」 教師申訴霸凌結果今出爐

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

落實獸醫人才培訓 新北議員黃淑君呼籲設「獸醫不開業獎金」

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

相關新聞

夕照最佳打卡點 新北市圖淡水分館耗資3千萬整修今啟用

新北市立圖書館淡水分館已有37年歷史，過去為海砂屋鋼筋裸露，2023年10月起閉館整修、結構補強，今啟用。新北市長侯友宜...

新北浮洲都更審議 議員黃淑君盼重視地方需求

板橋浮洲地區都市計劃現正內政部審議中，新北市議員黃淑君表示市府對外表示有機會明年中通過內政部小組會議，但除區段徵收區外，...

全台最大捷運開發案公告 新北捷鑽可望吸750億投資金

全台規模最大的捷運開發案，新北環狀線十四張站暨南機廠「M.Ark新北捷鑽」今天公告徵求投資人，新北捷運局表示，全案基地面...

電動車防火 雙北推初期滅火機制

電動車成趨勢，為防電池引發火災，北市在127處公有停車場配置電動車防火毯，8處設熱顯像儀；新北112場配防火毯，今年9月...

台北跨年後回基隆 有免費接駁車

再過5天就要跨年，基隆市府考量市民前往台北參加跨年晚會後的交通需求，明年元旦凌晨提供免費接駁，接駁車自南港轉運站發車後，...

金山磺港漁港淤沙太多 漁船常擱淺漁民很無奈

螃蟹季漁民出海捕蟹本該帶著愉快心情出航迎接大豐收，不過金山區磺港漁港的漁民最近只要想到要出港就相當頭痛，一不小心就會像這樣擱淺在港嘴處動彈不得，原來是受到先前颱風影響，本來清淤過的港又再度被大量的泥沙淤積，卡船事件頻傳，這個月就已經六艘漁船擱淺，僅能靠等待漲潮脫困，漁民相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。