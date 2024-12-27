新北浮洲都更審議 議員黃淑君盼重視地方需求
板橋浮洲地區都市計劃現正內政部審議中，新北市議員黃淑君表示市府對外表示有機會明年中通過內政部小組會議，但除區段徵收區外，板橋浮洲地區尚有多處再發展區急需更新，黃淑君呼籲市府應重視地方都更需求積極公辦都更。城鄉局表示實施範圍可討論調整。
浮洲再發展區的屋齡大多近50年，尤其在今年0403大地震後，地方強烈表達更新需求，新北市城鄉局在浮洲劃設兩處策略更新單元位於浮洲火車站周遭，明日新北市都更處將在地方開辦「浮洲火車站南側街廓8公辦都更案全區說明會」。
黃淑君表示，不少策略更新單元外的住戶認為都在浮洲再發展區，卻被新北市府漠視需求，希望新北市政府也能重視浮洲地區的都更需求，協力開辦公辦都更。策略更新地區放寬容積獎勵限制，希望新北市城鄉局能積極檢討策略更新單元的劃設，畢竟更新條件不一樣，也將影響地方更新參與意願。
都更處對此表示，浮洲地區公辦都更目前已大眾運輸導向型發展進行都更，由於政府量能有限，都更處盼公辦都更成效出爐後，能提高地方民眾進行都更、帶動民辦都更意願，都更可以或毒容積獎勵提高民眾參與意願，實施的範圍也可以依政策方向進行調整。
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