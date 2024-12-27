全台最大捷運開發案公告 新北捷鑽可望吸750億投資金

全台規模最大的捷運開發案，新北環狀線十四張站暨南機廠「M.Ark新北捷鑽」今天公告徵求投資人，新北捷運局表示，全案基地面積約14公頃，將興建總樓地板面積達25萬坪捷運開發大樓，創造1.2萬個就業機會，並引入約1.1萬人口，預計可吸引750億投資金額，成為地區發展動力核心之一。

新北捷運長李政安表示，捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」與捷運十四張站出入口連通，有出站即到家、到站即辦公的便利性，M.Ark新北捷鑽將規畫至少30%商業樓地板面積，共約7.5萬坪商業空間提供大型購物商場、企業總部等進駐，帶動新店地區發展。

李政安說，M.Ark新北捷鑽與十四張站出入口共構，有環狀線、安坑輕軌雙捷運優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道。

李政安也說，開發案緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與即將開發的十四張B單元區段徵收案，整體將塑造出高品質生活環境。另為打造M.Ark新北捷鑽成為地標門戶，規定投資人應取得耐震標章與銀級以上綠建築及智慧建築標章，並設置連通西側河濱公園的人行及自行車道，與預留銜接北側水資源中心地景大平台，提供更優質的都會休憩場所。

新北捷運局表示，新北環狀線共有10處場站開發，預估共可引入投資金額約940億，創造2.2萬個就業機會；另外，安坑輕軌也有2處開發案推動中，分別是陽光運動公園站及安康站，透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來可觀的效益，實現安居樂業的新北捷運生活圈。