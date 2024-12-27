電動車防火 雙北推初期滅火機制

電動車成趨勢，為防電池引發火災，北市在127處公有停車場配置電動車防火毯，8處設熱顯像儀；新北112場配防火毯，今年9月起熱顯像儀納入營運契約要求，11處已設，其餘業者要在換約時陸續建置，強化「初期滅火機制」。

新北三重區第3座前瞻補助的全智慧化停車場昨啟用，建置電動汽車防災專用防火毯及熱顯像儀、智能自動通報系統、低壓細水霧消防設備四重防災設備。市長侯友宜說，因應電動車發展，全面建置防災防火毯及熱顯像儀，全天候偵測車輛溫度，一有異常即自動斷電。

新北交通局指出，熱顯像儀能24小時偵測電動汽車專用車格車輛溫度，倘溫度高於預設值將即時通報中控管理室，充電樁亦將自動斷電；同時偵測到火源時於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，吸附毒氣、降低延燒風險，最後以防火毯覆蓋車輛隔絕空氣、防止復燃。

交通局停管科代理科長王昶閔表示，新北現有285場公有停車場，截至今年11月已在112場設置充電樁，皆設防火毯，配合充電樁設置進度，在99處室內停車場設置管理室「一鍵通報」等防災措施，強化反應機制。

北市交通局停管處機電科長許捷翔表示，北市今年完成127處公有停車場配置電動車的防火毯，同時依基本消防法令規定設有火警防災灑水系統外，並於充電格位設有「緊急對講機」，若民眾發現異狀可立即聯繫管理室後，通報鄰近消防局。

「最重要是初期滅火啟動機制。」許捷翔說，以韓國近期的地下室電動車起火案例來看，消防系統沒有運作導致火勢蔓延。北市若發生起火，消防系統會回報管理室，管理人員第一時間能夠利用監視器查看，確認狀況後通報鄰近的消防局，停管處也會提供充電樁的位置給消防局。

許捷翔說，目前難處在於中央法令尚未規範電動車格標準消防配備，經費有限下，北市於自營停車場先行配置防火毯等設備；若加裝熱顯像等設備，每格車位至少要再花20幾萬元，也需視廠商是否願意投入資源，目前有8處停車場加裝。