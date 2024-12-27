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台北跨年後回基隆 有免費接駁車

聯合報／ 記者游明煌劉懿萱／連線報導
「閃耀新北1314跨河煙火」今年總發數超過3萬發，施放總時數長達13分14秒，與大家一起迎接嶄新的2025。圖為焰火模擬圖。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河煙火」今年總發數超過3萬發，施放總時數長達13分14秒，與大家一起迎接嶄新的2025。圖為焰火模擬圖。圖／新北市文化局提供

基隆市民參加完台北跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行到南港轉運站西站，即可搭乘免費接駁車返回基隆。圖／基隆市交通處提供
基隆市民參加完台北跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行到南港轉運站西站，即可搭乘免費接駁車返回基隆。圖／基隆市交通處提供

再過5天就要跨年，基隆市府考量市民前往台北參加跨年晚會後的交通需求，明年元旦凌晨提供免費接駁，接駁車自南港轉運站發車後，交通處說，去年跨年晚會接駁車受到好評，平均乘載率達80%以上，有部分班次滿載，實施成效好。

基隆市府交通處長王圳宏說，大都會客運2088A跨年晚會免費接駁車營運時間為明年1月1日凌晨0時至2時，自南港轉運站發車，班距為8至15分鐘，視載客狀況適時加強輸運返回基隆的人潮。基隆市民參加完台北跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行到南港轉運站西站，即可搭乘免費接駁車返回基隆。

免費接駁車基隆端行經仁一路、東明路、東信路、培德路、孝東路、深溪路及新豐街等路段，終點站為海科館站，行駛動線及停靠站位與大都會客運2088A路線完全相同。

另，新北跨河煙火12月31日晚間8時25分施放，今年煙火彈數逾3萬發，長達13分14秒。新北高灘處長黃裕斌說，今年煙火秀有別以往，以淡江大橋為背景，用6艘平台船在淡水河上設5處施放點，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水八里長達1公里的煙火秀。

黃裕斌表示，煙火團隊克服淡水河口潮汐、東北季風等氣候因素，串接淡水八里長達1公里的煙火秀，以紅、黃、藍、綠主題色描繪四大篇章，呈現新北在地人文與自然風情，以少見的藍色、綠色單色煙火，推出海上6大特殊造型煙火，包括難得一見的雙尺玉空中齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等。

基隆 淡水河 跨年晚會

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