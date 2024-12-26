新北重陽公園地下停車場啟用 免費停1個月

新北市三重區重陽公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜宣布，今晚6時起試營運1個月，開放免費停車。他表示，未來持續推動智慧停車解決市民停車問題。

侯友宜指出，新北市全智慧化停車場已有285處，重陽公園地下停車場是三重區第5座全智慧化地下停車場，鄰近捷運中和新蘆線與桃園機場線捷運三重站，及新北大都會公園與三重棒球場，可供捷運轉乘和民眾停車空間。

侯友宜說，因應電動車發展，重陽公園地下停車場建置電動汽車防災專用滅火毯，以及熱顯像儀、智能自動通報系統、低壓細水霧消防設備4重防災設備。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，重陽公園地下停車場工程總經費約新台幣4.6億元，提供257格汽車位，並由交通局與民間業者合作的新北電動汽車充電智能平台建置6座充電樁。

交通局指出，重陽公園地下停車場也導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等系統及多種電子支付方式，包括悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等，提升車輛進出場效率。停車場從今晚6時起到明年1月25日止免費停車，1月26日起正式收費，臨停每小時30元，月票4000元，轉乘月票3200元。