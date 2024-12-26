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東北角銀幼進耶誕城 新北市議員攜手客運業者促成

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
連續六年由市議員林裔綺和台北客運聯手帶東北角的學子、銀髮志工到板橋參加新北歡樂耶誕城，舉行行前儀式。 圖／觀天下有線電視提供
連續六年由市議員林裔綺和台北客運聯手帶東北角的學子、銀髮志工到板橋參加新北歡樂耶誕城，舉行行前儀式。 圖／觀天下有線電視提供

連續六年由市議員林裔綺和台北客運聯手帶東北角的學子、銀髮志工到板橋參加新北歡樂耶誕城，今（26）日舉行行前儀式，新北市議員林裔綺和各校校長及台北客運都齊聚在一起，也盼藉由一年一度進城，創造親子共同的歡樂回憶。

市議員林裔綺表示，感謝台北客運連續六年贊助車輛，載運孩子們進城參觀耶誕城，看到孩子們臉上開心的笑容，就覺得一切都很值得。今年還邀請警察志工和區公所志工隊一起前往，讓東北角銀幼共樂。

台北客運協理呂燦亮表示，板橋到金瓜石965客運路線自開通後，受到瑞芳地區的鄉親支持及相挺，目前載運量穩定，而為了回饋鄉親長期的相挺，今年再度攜手市議員林裔綺出動專車載孩子還有長者去耶誕城，為他們創造滿滿的回憶。

澳底國小校長馮端瑩表示，新北市耶誕城是在歲末萬眾矚目的活動，感謝市議員林裔綺攜手台北客運，帶著東北角學校小朋友，還有銀髮族一起前進新北耶誕城，共創祖孫歡樂回憶。

員林 議員

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